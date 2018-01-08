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Пензенцы попали в серьезную аварию с большегрузом

8 января в 10:41 250 просмотров
, которое произошло на автодороге «Москва-Челябинск».

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Жители Пензы пострадали в ДТП, которое произошло на автодороге «Москва-Челябинск».

По данным пресс-службы управления МВД России по Оренбургской области, авария случилась вечером 7 января на 1215-м километре автомобильной дороги «Москва-Челябинск» у поворота к селу Черновка Северного района.

Как предварительно установили полицейские, 39-летний житель города Пензы, который управлял автомобилем «ВАЗ-2112», допустил столкновение с движущимся впереди «ДАФом».

В результате аварии травмы получили водитель и 36-летний пассажир легковушки, их доставили в больницу Республики Татарстан. Еще одному пензенцу из «двенадцатой» медицинскую помощь оказали на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.

Фотография: https://56.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/11976231/

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