Пензенцы попали в серьезную аварию с большегрузом

Жители Пензы пострадали в ДТП, которое произошло на автодороге «Москва-Челябинск».

По данным пресс-службы управления МВД России по Оренбургской области, авария случилась вечером 7 января на 1215-м километре автомобильной дороги «Москва-Челябинск» у поворота к селу Черновка Северного района.

Как предварительно установили полицейские, 39-летний житель города Пензы, который управлял автомобилем «ВАЗ-2112», допустил столкновение с движущимся впереди «ДАФом».

В результате аварии травмы получили водитель и 36-летний пассажир легковушки, их доставили в больницу Республики Татарстан. Еще одному пензенцу из «двенадцатой» медицинскую помощь оказали на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка.