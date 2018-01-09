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Кувайцев проконтролировал строительство домов в Заре

8 января в 12:23 494 просмотра

8 января глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход выполнения работ на строительной площадке в микрорайоне Заря.

В Заре строят два дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время продолжаются работы по кладке стен жилого дома № 1, осуществляется монтаж приставных панелей четвертого этажа. Кроме того, продолжается устройство монолитных ростверков жилого дома № 2, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По данным управления капитального строительства города, сейчас на объекте работают 23 человека. Строительство ведется без выходных в одну смену, площадка укомплектована всеми необходимыми материалами.

«Работа должна вестись бесперебойно для того, чтобы объекты были сданы в установленные контрактом сроки. Для этого у вас есть все необходимое — как стройматериалы, так и рабочая сила», — сказал Виктор Кувайцев.

По графику, жилой дом № 1 планируют достроить в июне 2018 года, № 2 — в сентябре. Также во второй половине года приступят к строительству жилого дома № 3.


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