В Заречном школьника осудили за принуждение детей имитировать половой акт

В городе Заречном Пензенской области суд вынес обвинительное заключение по делу в отношении местного школьника.

Как установлено по делу, в мае 2017 года парень вместе с друзьями встретил двух младшеклассников на веранде неработающего детского сада. За деньги молодой человек предложил им сымитировать половой акт, пишет «Заречье сегодня».

«Используя беспомощное состояние потерпевших ввиду их возраста, он сперва принудил детей приспустить одежду и прикасаться друг к другу половыми органами, имитируя половой акт, а затем — заняться оральным сексом», — цитирует газета прокурора города Андрея Савельева.

Оказалось, что все действия один из подростков заснял на камеру телефона и разместил видео в Сети. Так о случившемся узнали сотрудники правоохранительных органов.

В результате суд решил, что обвиняемый школьник умышленно пытался возбудить интерес детей к сексуальным отношениям, что, по словам Андрея Савельева, могло нарушить их нормальное развитие.

Зареченского юношу признали виновным «совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних детей» и приговорили к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии для несовершеннолетних.

С потерпевшими младшеклассниками в настоящее время работают психологи.