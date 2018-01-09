В Пензе продолжают вести борьбу с наледью на дорогах

Виктор Кувайцев посмотрел, как выполняются его поручения, которые касаются очистки и обработки тротуаров противогололедными средствами. Ранее сообщалось, что в ходе рабочего совещания он подчеркнул, что необходимо принять меры для ликвидации наледи на пешеходных территориях.

В связи с этим была усилена работа по обработке тротуаров противогололедными материалами и пескосоляной смесью. Данными мероприятиями были охвачены улицы 8 Марта, Славы, Пушкина, проспект Строителей и другие, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Посетив микрорайон Заря градоначальник отметил, что там тротуары обработаны пескосоляной смесью, однако на улице Юбилейной — скользкая дорога. Виктор Кувайцев поручил обработать ее противогололедными средствами.

По итогам обхода глава исполнительной власти отметил, что проезжая часть путепроводов, мостов, городских магистралей находится в удовлетворительном состоянии, а на тротуарах и пешеходных дорожках, дворовых территориях нужно продолжать вести борьбу с наледью.

«Завтра — первый рабочий день после продолжительных выходных, необходимо спланировать работу так, чтобы пешеходы могли благополучно добраться до места назначения — работы, общеобразовательных учреждений» — подчеркнул Виктор Кувайцев.