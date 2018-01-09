В Спутнике действуют специальные условия на покупку квартир в сданных домах

В январе пензенцам предлагают воспользоваться шансом и приобрести квартиру в современном, динамично развивающемся микрорайоне, расположенном в 15 минутах от центра Пензы, по выгодной цене.

Компания «Термодом» предлагает покупателем квартиры в сданных домах по цене от 32 300 рублей за квадратный метр при полной единовременной оплате стоимости жилья. Таким образом, покупателям удастся избежать долгих ожиданий и отметить новоселье максимально быстро.

Кроме этого, клиенты могут оформить два вида рассрочки без первоначального взноса на всю стоимость квартиры напрямую от застройщика — беспроцентную на два года или рассрочку под 10% годовых на пять лет.

Благодаря сотрудничеству компании «Термодом» с банками-партнерами, покупателям доступны низкие ставки по ипотеке. При этом приобрести квартиру в ипотеку можно и при отсутствии средств на первоначальный взнос — в этом случае помогает застройщик.

Каждый клиент может сам оценить высокое качество квартир и развитую инфраструктуру микрорайона — по субботам компания «Термодом» проводит экскурсии по сданным и строящимся домам в Городе Спутнике. Специалисты строительного холдинга показывают квартиры, рассказывают о возможностях их приобретения, отвечают на возникающие вопросы и знакомят посетителей с микрорайоном.

Ознакомиться с условиями покупки можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru, в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82 или по телефону 28−28−28.