В Пензе сохранятся все меры поддержки бизнеса (видео)

В 2018 году в Пензенской области сохранятся все существующие меры развития бизнеса. В частности, Центр поддержки предпринимательства, который ориентируется в своей работе на начинающих коммерсантов, продолжит проводить образовательные семинары с привлечением сертифицированных бизнес-тренеров.

Кроме того, продолжится компенсирование части затрат компаний экспортеров, ведущих активную выставочную деятельность.

«Все условия можно узнать в центре поддержки или у нас в министерстве. Это новый вид поддержки. Уже на него заложены средства в проекте бюджета — 5 миллионов, и мы будем готовы отдать это компаниям, которые будут вести активную выставочную деятельность по продвижению своей продукции», — рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Продолжится и поддержка молодых специалистов, которые пойдут работать на швейные предприятия. Спустя полгода у них будет возможность получить от минэкономики региона дополнительную выплату — 15 тысяч рублей. Стимулирующая надбавка призвана популяризировать профессию, сообщает телеканал «Экспресс».