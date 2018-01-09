Пензенцы смогут получить больше медуслуг по полису

К примеру, для женщин, которые будут проходить процедуры ЭКО, станет возможна криоконсервация, сообщает телеканал «Экспресс».
«Объем финансовых средств, который будет направлен в 2018 году на оплату медпомощи застрахованных, увеличен на 19% - это более двух миллиардов рублей. Это значительная прибавка, которая также позволит обеспечить выполнение указа президента для выплаты заработной платы медработникам, а также позволит проиндексировать их прочие расходы», — рассказала Елена Аксенова.
Еще одно новшество — сокращение сроков ожидания госпитализации для онкобольных пациентов. В рамках государственной программы он уменьшится с 30 до 14 дней.