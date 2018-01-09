Пензенцы смогут получить больше медуслуг по полису

В 2018 году к списку методов высоких технологий, которые можно оплачивать за счет средств обязательного медицинского страхования, добавились шесть позиций. Об этом рассказала директор территориального фонда ОМС Пензенской области Елена Аксенова на брифинге ИА «Пенза-Пресс».

К примеру, для женщин, которые будут проходить процедуры ЭКО, станет возможна криоконсервация, сообщает телеканал «Экспресс».

«Объем финансовых средств, который будет направлен в 2018 году на оплату медпомощи застрахованных, увеличен на 19% - это более двух миллиардов рублей. Это значительная прибавка, которая также позволит обеспечить выполнение указа президента для выплаты заработной платы медработникам, а также позволит проиндексировать их прочие расходы», — рассказала Елена Аксенова.

Еще одно новшество — сокращение сроков ожидания госпитализации для онкобольных пациентов. В рамках государственной программы он уменьшится с 30 до 14 дней.