Пензенцев просят опознать возможную преступницу (видео)

Пензенские полицейские задержали пожилую женщину, возможно причастную к целому ряду преступных операций. 60-летнюю пенсионерку подозревают в совершении грабежа, есть основания полагать, что это не первое подобное деяние.

Женщину пензенские полицейские подозревают в причастности к серии краж и грабежей в разных населенных пунктах области. Одно из преступлений она совершила в Нижнеломовском районе. Ее жертвой стала жительница села Голицыно. Ни о чем не подозревающая пенсионерка шла в магазин, когда ее остановила незнакомка и попросила дать ей денег. Потерпевшая решила помочь, достала кошелек с намерением отдать неизвестной 100 рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

«Злоумышленница тем временем заметила в кошельке пенсионерки купюры крупного достоинства и попросила дать ей 500 рублей, но получила отказ. После этого незнакомка стала заговаривать пожилую женщину и рассказала про свое бедственное положение. Когда подозреваемой удалось отвлечь внимание потерпевшей, она выхватила из кошелька собеседницы купюру достоинством 5000 рублей», — рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Потерпевшая обнаружила пропажу, когда вернулась домой, женщина поспешила обратиться за помощью в полицию. По горячим следам сыщики установили данные автомобиля, на котором скрылась предполагаемая злоумышленница, и передали ориентировку на его задержание. Через некоторое время инспекторы ГИБДД остановили разыскиваемую машину в Мокшанском районе. В ней находились пять человек. Всех их доставили в нижнеломовское отделение полиции. Среди задержанных потерпевшая опознала злоумышленницу. Ей оказалась 60-летняя жительница Пензенского района. В содеянном она призналась.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений на территории Пензенской области. Если у вас есть информация о причастности данной женщины к совершению противоправных действий, сообщите ее по телефону «горячей линии» регионального управления МВД России 56−31−11 или 02.