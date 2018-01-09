Пензенские спортсмены высказали отношение к допинговому скандалу (видео)

Оставаться ли нейтральными? Известные российские биатлонисты, связанные с Пензой, и ведущие тренеры по биатлону высказали свой взгляд на допинговый скандал. Напомним, из-за него Россия лишилась 11 медалей олимпиады в Сочи. Основные претензии были, в том числе, к биатлонистом.

Соединение снайперской меткости и скорости лыжной гонки. В России биатлон был всегда на особом счету. Потенциальные защитники родины — так о себе говорят сами спортсмены. Но то, под каким колоссальным давлением честь страны приходится отстаивать, теперь звезд российского биатлона, конечно же, возмущает. Свою оценку допинговому скандалу и его последствиям — вопросу об участии сборной России по биатлону в Олимпийских играх — дали чемпионы, напрямую связанные с Пензенской областью.

«Нагрузка на ребят — очень большая. Надежда умирает последней, надо стремиться, доказывать. Это что касается спортсменов, а что касается чиновников — здесь надо вести большую работу», — сказал чемпион Олимпийских игр 1976 года в мужской эстафете по биатлону Александр Елизаров.

Спортсмен приводит пример провокаций советского времени. На Олимпиаде 1986 года российскую сборную обвиняли в причастности к автомобильной аварии, в которой пострадал спортсмен из ГРД.

Геннадию Раминскому, на протяжении многих лет тренировавшему сборную страны, однажды доводилось выводить команду под нейтральным флагом. Хотя тогда, в начале 90-х, причины были иными.

«Несколько другая политическая ситуация была — развал Советского Союза. Тем не менее, в Барселоне мы выиграли Олимпийские игры, всех победили: и немцев, и американцев, так что, я думаю, у нас будет достойное выступление. Отказаться, бойкотировать — это просто будет преступление для наших спортсменов», — отметил он.

Прошлое Пензы в биатлоне — это олимпийские победы и школа, которая под руководством Николая Елахова, выбивалась на всероссийский уровень. Сейчас в Пензенской области нет даже федерации биатлона, зато есть спрос на этот вид спорта.

«И у родителей, и у начинающих спортсменов есть желание, но у нас нет спортивной школы. А так постоянно спрашивают, где можно заниматься биатлоном. Есть молодые лыжники, которые готовы заниматься биатлоном», — рассказал член сборной ССРР по биатлону (1973−1980 гг) Иван Тюлюкин.

Не повод останавливаться в развитии спорта, поисках новых резервов и открытии новых имен. Заслуженные биатлонисты уверены, пока ситуация вокруг допингового скандала остается напряженной, спортсменам необходимо сохранять олимпийское спокойствие, сообщает телеканал «Экспресс».