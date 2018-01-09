В Пензенской области в конце января ожидают вспышки гриппа (видео)

Уровень эпидпорога по вирусным инфекциям в Пензенском регионе — ниже контрольного. Однако число заболевших может увеличиться уже в ближайшее время.

Специалисты областного минздрава отмечают: если в прошлом эпидсезоне грипп диагностировали уже в декабре, то в этом пик заболеваемости ожидают в конце января-начале февраля. Ждать ли пензенцам экзотических видов гриппа говорили на брифинге информационного агентства «Пенза-Пресс».

«По прогнозам ВОЗ, будет циркулировать три штамма на нашей территории. Это вирус гриппа В, H1N1 — свиной грипп и его разновидность — это штамм «Мичиган». Он для нас является новым, но он очень схож со свиным, который был у нас в 2009 году. И вирус гриппа H3N2», — рассказала главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева.

В осенне-зимний период было вакцинировано 47% населения области. Прививку можно сделать и сейчас, только уже за собственный счет, либо за деньги работодателя. План бесплатной вакцинации по федеральным средствам выполнен в полном объеме, сообщает телеканал «Экспресс».