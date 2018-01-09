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Для россиян могут увеличить число дешевых билетов на ЧМ-2018

9 января в 09:09 322 просмотра

Количество недорогих билетов для россиян на Чемпионат мира может быть увеличено на треть. В настоящее время оргкомитет ведет переговоры с FIFA.

Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

«Надеемся на положительный результат. В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж», — отметил он.

Сейчас самые дешевые абонементы на матчи четвертой категории для граждан России стоят 1280 рублей. FIFA выделила 350 тысяч таких билетов. Как сообщают «Известия», число их может быть увеличено примерно на 100 тысяч. Купить их станет возможно с 13 марта по 3 апреля.


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