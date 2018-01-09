Белозерцев призвал усилить работу по расчистке дорог и дворов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 9 января в ходе оперативного совещания призвал усилить работу по уборке автодорог, тротуаров и дворов.

«Год начинается с плохой погоды, гололеда. В городе и в других муниципальных образованиях коммунальные службы и власти не все делают, чтобы содержать дороги в хорошем состоянии, особенно обращаю внимание на тротуары и внутридворовые территории. Множество травм, ушибов — на совести муниципальных властей и коммунальных служб», — подчеркнул глава региона.

По словам замминистра здравоохранения Пензенской области Оксаны Чижовой, в период с 30 декабря по 9 января в области зафиксировано 1164 несчастных случая — на уровне прошлого года.

«Это не значит, что и в прошлом году все было хорошо. Надо заниматься», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву и главе города Валерию Савельеву провести обход внутридомовых территорий и провести совещание на эту тему. Также призвал обратить внимание на содержание дворов, а также оценить работы по расчистке дорог главу регионального минстроя Александра Гришаева и главного госжилинспектора Инну Левченко.

«Нужно приступить к работе без раскачки», — отметил он.