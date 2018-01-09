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В Пензенской области будущим мамам будут рассказывать о соцпособиях

9 января в 09:59 338 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал активнее доводить до населения информацию о нововведениях в сфере соцзащиты.

«Если несколько раз по центральному телевидению сказали о новшествах, это не значит, что все об этом знают», — отметил он.

Глава минтруда региона Евгений Трошин отметил, что информацию о выплатах за рождение первого ребенка распространили через СМИ и брошюры. Иван Белозерцев предложил распространять листовки в перинатальном центре, активнее работать с будущими мамами.

Напомним, с 1 января пензенские семьи могут ежемесячно получать выплаты при рождении первенца. До достижения ребенком возраста полутора лет они смогут получать по 9470 рублей. Право на поддержку получат те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 150% от величины прожиточного минимума в области — 14 656,5 руб.


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