В Пензенской области будущим мамам будут рассказывать о соцпособиях

«Если несколько раз по центральному телевидению сказали о новшествах, это не значит, что все об этом знают», — отметил он.

Глава минтруда региона Евгений Трошин отметил, что информацию о выплатах за рождение первого ребенка распространили через СМИ и брошюры. Иван Белозерцев предложил распространять листовки в перинатальном центре, активнее работать с будущими мамами.

Напомним, с 1 января пензенские семьи могут ежемесячно получать выплаты при рождении первенца. До достижения ребенком возраста полутора лет они смогут получать по 9470 рублей. Право на поддержку получат те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 150% от величины прожиточного минимума в области — 14 656,5 руб.