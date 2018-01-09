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Скончался экс-глава администрации Железнодорожного района Петр Саяпин

9 января в 10:04 1594 просмотра
, который скончался на 61 году жизни.

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Власти города выразили соболезнования родным и близким бывшего главы администрации Железнодорожного района Пензы Петра Саяпина, который скончался на 61 году жизни.

Петр Константинович Саяпин родился 12 июня 1957 года в селе Нижние Пески Уметского района Тамбовской области. Окончил с отличием Пензенский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Работал инженером государственного подшипникового завода № 24. Занимал пост министра потребительского рынка и услуг Пензенской области. Был генеральным директором государственного унитарного предприятия «Пензоптпродрынок», начальником управления по работе с территориями и вопросам местного самоуправления правительства области, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 2005 года работал в органах местного самоуправления. Был главой администрации Железнодорожного района и начальником управления транспорта и связи. Неоднократно награждался почетными грамотами главы администрации города Пензы.

Прощание с Петром Саяпиным состоится 9 января в ритуальном зале клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина с 12.00 до 13.00.


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