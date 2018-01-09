Белозерцев: Муниципалитетам нужно соизмерять свои возможности

Губернатор отметил, что муниципальные образования не должны наращивать долги.

«Им в прошлом году была оказана беспрецедентная поддержка, понятно их желание участвовать во всех областных программах, но надо соизмерять свои возможности», — сказал он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что муниципалитетам нужно принимать участие в тех программах, в которых будут решаться острые для них проблемы.

«Например, разрушается школа — надо участвовать в программе по ремонту школ, проблема с водой — в программе «Чистая вода». Необходимо сосредоточить деньги на важных проблемах», — подытожил глава региона.

Планируется, что 15 января в правительстве области по этому вопросу состоится видеоконференция с главами администраций районов.

Напомним, в 2017 году губернатор Иван Белозерцев принял решение о списании части задолженности ряда муниципальных образований по кредитам, полученным из бюджета региона.