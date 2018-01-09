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Белозерцев: Муниципалитетам нужно соизмерять свои возможности

9 января в 10:10 298 просмотров

В ходе оперативного совещания 9 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил членам кабмина активнее работать по уменьшению недоимки налогов.

Губернатор отметил, что муниципальные образования не должны наращивать долги.

«Им в прошлом году была оказана беспрецедентная поддержка, понятно их желание участвовать во всех областных программах, но надо соизмерять свои возможности», — сказал он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что муниципалитетам нужно принимать участие в тех программах, в которых будут решаться острые для них проблемы.

«Например, разрушается школа — надо участвовать в программе по ремонту школ, проблема с водой — в программе «Чистая вода». Необходимо сосредоточить деньги на важных проблемах», — подытожил глава региона.

Планируется, что 15 января в правительстве области по этому вопросу состоится видеоконференция с главами администраций районов.

Напомним, в 2017 году губернатор Иван Белозерцев принял решение о списании части задолженности ряда муниципальных образований по кредитам, полученным из бюджета региона.


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