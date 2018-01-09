Молодежный фестиваль «Ласточка» в Пензе стартует 2 марта

Как сообщил министр 9 января в ходе оперативного совещания в правительстве региона, сейчас идет активная подготовка к молодежным программам World Skills, Junior Skills, а также к молодежному фестивалю «Ласточка» (18+), старт которому планируется дать 2 марта.
Также, по его словам, в регионе разрабатывается проект по созданию центра для одаренных детей, идет подготовка к кванториуму. Губернатор Иван Белозерцев призвал не затягивать этот процесс.
«Сейчас кванториум подготовите, потом будете еще полгода людей готовить. Форма есть, давайте заниматься содержательной работой», — призвал он.
Кроме того, в 2018 году продолжится программа капремонта школ, будут отремонтированы не менее 30 школ.
«Но в этом году, как и в прошлом, может образоваться экономия и отремонтированных школ может быть больше», — отметил Александр Воронков.
Также в этом году планируется сдать в эксплуатацию новую школу в микрорайоне Шуист в Пензе.