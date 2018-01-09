В ЦБ рассказали об изменениях в ОСАГО, которые ждут пензенцев

С 1 января этого года вступил в силу ряд изменений по автострахованию. В пензенском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России в связи с этим сделали разъяснения для горожан.

Как сообщают в банке, «период охлаждения» в страховании вырастет с пяти рабочих до 14 календарных дней. То есть у автовладельца будет две недели на то, чтобы отказаться от навязанной или ненужной страховки.

Кроме того, на полисе появится QR-код (сперва — только на бумажном носителе). С помощью него можно будет узнать информацию о страховщике, водителе и транспортном средстве.

«Кроме того, непосредственно в полисе будет отражаться расчет размера страховой премии, класс, присвоенный каждому лицу, допущенному к управлению транспортным средством. Также на оборотной стороне страхового полиса по желанию клиента могут указываться договоры добровольного страхования», — отмечают в пресс-службе отделения.

Действующая в настоящее время форма полиса может использоваться страховщиками до 1 июля. О правильном оформлении ОСАГО можно узнать тут.