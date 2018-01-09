Вам будет интересно
Наши новости
К 36 пензенским селам отремонтируют дороги
В Пензенской области за праздники задержали 170 пьяных водителей
За новогодние праздники пензенцы вызвали «скорую» более 12500 раз
В Пензе за новогодние каникулы провели более 1300 мероприятий
Михаил Лабковский выберет «Супермамочку»
Губернатор раскритиковал власти Пензы за работу с дольщиками
Эксперты рассказали, кто в Пензе получал самые высокие зарплаты
Пензенцы требуют денег от виновника столкновения двух лодок
В Сердобске наградили участников агитпохода «Звездный»
Молодежный фестиваль «Ласточка» в Пензе стартует 2 марта

В ЦБ рассказали об изменениях в ОСАГО, которые ждут пензенцев

9 января в 10:40 512 просмотров

С 1 января этого года вступил в силу ряд изменений по автострахованию. В пензенском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России в связи с этим сделали разъяснения для горожан.

Как сообщают в банке, «период охлаждения» в страховании вырастет с пяти рабочих до 14 календарных дней. То есть у автовладельца будет две недели на то, чтобы отказаться от навязанной или ненужной страховки.

Кроме того, на полисе появится QR-код (сперва — только на бумажном носителе). С помощью него можно будет узнать информацию о страховщике, водителе и транспортном средстве.

«Кроме того, непосредственно в полисе будет отражаться расчет размера страховой премии, класс, присвоенный каждому лицу, допущенному к управлению транспортным средством. Также на оборотной стороне страхового полиса по желанию клиента могут указываться договоры добровольного страхования», — отмечают в пресс-службе отделения.

Действующая в настоящее время форма полиса может использоваться страховщиками до 1 июля. О правильном оформлении ОСАГО можно узнать тут.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60