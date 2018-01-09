Вам будет интересно
Наши новости
К 36 пензенским селам отремонтируют дороги
В Пензенской области за праздники задержали 170 пьяных водителей
За новогодние праздники пензенцы вызвали «скорую» более 12500 раз
В Пензе за новогодние каникулы провели более 1300 мероприятий
Михаил Лабковский выберет «Супермамочку»
Губернатор раскритиковал власти Пензы за работу с дольщиками
Эксперты рассказали, кто в Пензе получал самые высокие зарплаты
В ЦБ рассказали об изменениях в ОСАГО, которые ждут пензенцев
В Сердобске наградили участников агитпохода «Звездный»
Молодежный фестиваль «Ласточка» в Пензе стартует 2 марта

Пензенцы требуют денег от виновника столкновения двух лодок

9 января в 10:45 284 просмотра

Пензенцы обратились в суд с иском о компенсации морального вреда после происшествия на воде.

Согласно материалам дела, мотолодка врезалась в стоящее на якоре судно. Двое пензенцев, которые находились в нем, получили травмы. Женщина после инцидента попала в больницу, а затем продолжала лечение в домашних условиях. Водителя моторной лодки признали виновным в случившемся, а пострадавшие решили взыскать с него компенсацию морального вреда.

Иск жителей Пензы удовлетворили частично, с ответчика в пользу истцов взыскали компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда города.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60