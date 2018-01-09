Пензенцы требуют денег от виновника столкновения двух лодок

Пензенцы обратились в суд с иском о компенсации морального вреда после происшествия на воде.

Согласно материалам дела, мотолодка врезалась в стоящее на якоре судно. Двое пензенцев, которые находились в нем, получили травмы. Женщина после инцидента попала в больницу, а затем продолжала лечение в домашних условиях. Водителя моторной лодки признали виновным в случившемся, а пострадавшие решили взыскать с него компенсацию морального вреда.

Иск жителей Пензы удовлетворили частично, с ответчика в пользу истцов взыскали компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда города.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.