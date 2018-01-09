Губернатор раскритиковал власти Пензы за работу с дольщиками

Как сообщил губернатор Иван Белозерцев, на 2018 год для решения этой проблемы в областном бюджете заложено 200 млн рублей, еще 100 млн должен был выделить город, однако этого не сделал.

«При утверждении бюджета этих денег муниципалитет не изыскал. Дольщики находятся на территории города, а занимается проблемой правительство. Когда я был главой города, такие вопросы мы решали с главой администрации сами, а сейчас центр переместился в правительство области, мы сопровождаем все проекты и деньги еще выделяем запредельные. Я не против этого, но усилия муниципалитета тоже должны быть, причем даже большие. Надо найти решение, как помочь людям достроить жилые дома», — подчеркнул глава региона.

Глава областного минстроя Александр Гришаев сообщил, что подготовил вариант решения проблемы, о котором доложит лично губернатору.



Напомним, в Пензе — семь «проблемных» домов застройщиков «Пензастрой», «ДекорТрейд» и «СеверТраст». Для того, чтобы как можно быстрее решить вопрос с завершением строительства, дольщикам предложили создать жилищно-строительные кооперативы.