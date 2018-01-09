Михаил Лабковский выберет «Супермамочку»

22 января в 15.00 на СТС стартует новое семейное реалити-шоу «Супермамочка» (16+), экспертом которого станет известный психолог, теле- и радиоведущий Михаил Лабковский.

430 кастингов, 56 героинь и один популярный психолог — в новом проекте СТС мамы со всей страны устроят домашние баттлы, чтобы всем показать, кто из них действительно супер. Среди героинь окажутся хозяйка тату-салона, девушка-панк, диджей, модель, рэп-певица, дизайнер, стюардесса, актриса, балерина и даже депутат.

«Зрители увидят абсолютно разных мам, совершенно разных взглядов на жизнь и воспитание ребенка, которых объединяет только одно — все они хотят лучшего для своих детей. А элемент соревнования только добавит шоу перчинки, ведь каждая мама уверена, что именно она — самая лучшая», — рассказала руководитель развлекательного направления канала СТС Ксения Бугримова.



Каждую неделю за право получить звание «Супермамочки» поборются сразу четыре мамы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Сочи. Девушки отправятся друг к другу в гости, чтобы оценить соперниц по трем критериям: хозяйственность, материнство и самореализация. Решающее слово и заветные 10 баллов достанутся лучшей маме, по мнению Михаила Лабковского, который не только даст советы по воспитанию детей, но и поможет героиням исправить их ошибки.

«Для меня супермама — это мама со здоровой и стабильной психикой, у которой счастливые дети», — сказал Михаил Лабковский.

Претендентки на звание «Супермамочки»:



Екатерина Помазанова, сексолог (Ростов-на-Дону)

Изучает сексологию семь лет, правда, ее дети-подростки стесняются говорить с мамой на эту тему. Сама Екатерина считает, что воспитывает детей с позиции любви к жизни.

«Учу их жить в гармонии с собой. Я считаю, что это гораздо важнее, чем уборка, готовка, чистота в квартире. Зачем это нужно, если не получаешь удовольствие?» — отметила она.

Алиса Петренко, балерина Мариинского театра (Санкт-Петербург)

Мама пятилетнего Луки. У Алисы творческая семья: муж Михаил — оперный певец, мама — тоже балерина. Считает, что мало просто быть хорошей мамой.

«Все мамы должны быть супер для своих деток. Я думаю, что жить нужно не ради ребенка, а счастливо вместе с ним», — подчеркнула она.



Юлия Степонавичюте, модель, дизайнер, блогер (Москва)

Мама двух дочек, бывшая жена олигарха. Пробует себя в качестве дизайнера, ведет кулинарный блог «кабинет рыжего человека».

Алина Хомич, домохозяйка, жена футболиста Дмитрия Хомича (Москва)

Воспитывает трех сыновей — Мартина, Кристиана и Марселя. Снимается в шоу назло мужу, чтобы доказать, что она классная мама, а материнство — ее призвание.



Анна Кочеткова, диджей (Москва)

Мама трехлетнего Тихона, с его отцом развелась, когда сыну было всего три месяца. Играет в клубах и на частных мероприятиях под псевдонимом Anna Rebel. Считает, что может договориться с любым человеком и «превратить злодея в милашку». При этом может спокойно поднять руку на ребенка.

Ирина Алексеева, рэп-исполнительница (Санкт-Петербург)

Выступает под псевдонимом Криминал Ма. Занимается баскетболом, боксом и стритрэйсингом. Воспитывает дочь Настю.

«Считаю себя львицей, которая порвет любого за своего детеныша», — поделилась Ирина Алексеева.



Вероника Никулина, стюардесса (Москва)

Уверена, что ребенок может гордиться только успешной матерью, и не понимает мам-наседок. Поэтому большую часть времени ее сын Максим живет с бабушкой.

Ольга Воронина, хозяйка тату-салона (Мытищи)

Родилась в традиционной дагестанской семье. Когда вырвалась на волю, начала набивать татуировки и красить волосы в яркие цвета. Свою дочь Лали воспитывает в духе свободы: когда девочке исполнилось два, Ольга побрила ей виски.



Юлия Школенко, «Миссис Подмосковье-2016» (Москва)

Мама Никиты и Олега, жена бывшего военного, воспитывает детей в строгости. Считает, что растит чемпионов, поэтому все в ее семье живут по расписанию.