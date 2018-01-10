Жители Малой Сердобы жалуются на гололедицу

О гололедице на ул. Гладкова они сообщили в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Сплошной лед, уже многие падали. Я была в гостях на новогодние праздники, но так и не смогли дойти до центра на елку из-за гололеда. Прошу помочь», — написала местная жительница.

Информагентство направило официальный запрос в администрацию Малосердобинского района, чтобы разобраться в проблеме.

Напомним, 9 января в ходе оперативного совещания в облправительстве Иван Белозерцев призвал усилить работу по расчистке автодорог, тротуаров и дворов от снега и льда.