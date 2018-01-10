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В Пензенской области перевозчик не смог избежать оплаты штрафа

9 января в 15:44 510 просмотров

В суде Мокшанского района Пензенской области рассмотрели жалобу индивидуального предпринимателя на неправильное освидетельствование нарушения.

Как сообщает пресс-служба Ространснадзора, 13 августа на 593-м километре трассы М-5 «Урал» за перевозку груза с превышением допустимой нагрузки на ось на 14% оштрафовали индивидуального предпринимателя из Тверской области.

Предприниматель мотивировал жалобу тем, что эта машина не его, и он расторг договор с водителем Renault Magnum 3 августа, а путевой лист работник предоставил для того, чтобы создать неприятности бывшему руководителю.

Изучив материалы дела, суд подчеркнул, что путевой лист подлинный и нарушитель хочет избежать ответственности.

Перевозчик заплатит 250 тысяч рублей.


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