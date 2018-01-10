Белозерцев поручил активнее бороться с контрафактом

За этот период рабочая группа провела проверки более 150 торговых объектов, в которых выявили шесть нарушений — это реализация спиртных напитков без лицензии и отсутствие подключения к ЕГАИС, сообщает пресс-центр областного правительства.
Представители муниципалитетов посетили около 1370 объектов и выявили 86 нарушений. Основная их часть была связана с торговлей продукцией собственного производства, а также отсутствием лицензии и сопроводительных документов.
В правоохранительных органах провели 14 административных расследований, составили 56 протоколов об административных правонарушениях и возбудили три уголовных дела.
Глава региона призвал не снижать темпов работы после завершения месячника.
«Недобросовестные предприниматели торгуют «левой» водкой, подвергают жизнь граждан опасности, обворовывают бюджет, надо с этим активнее бороться», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Глава региона дал поручение распространять в Сети и средствах массовой информации сведения о торговых точках, в которых выявлены подобные факты.
«Надо доводить до пензенцев положение дел. Люди не пойдут в эти магазины, что будет побуждать собственника соблюдать нормы, вести деятельность законным образом», — пояснил губернатор.
Кроме того, Иван Белозерцев распорядился составить алгоритм взаимодействия между ведомствами при выявлении нарушения.
«Нужна системная работа — куда направляем данные, кого информируем, кто и какие меры должен предпринять. Потом проведем встречу с руководителями управлений и договоримся о совместной деятельности по разработанной «дорожной карте», — сказал он.