Белозерцев поручил активнее бороться с контрафактом

В Пензе подвели итоги месячника по профилактике и пресечению незаконного оборота алкоголя.

За этот период рабочая группа провела проверки более 150 торговых объектов, в которых выявили шесть нарушений — это реализация спиртных напитков без лицензии и отсутствие подключения к ЕГАИС, сообщает пресс-центр областного правительства.

Представители муниципалитетов посетили около 1370 объектов и выявили 86 нарушений. Основная их часть была связана с торговлей продукцией собственного производства, а также отсутствием лицензии и сопроводительных документов.

В правоохранительных органах провели 14 административных расследований, составили 56 протоколов об административных правонарушениях и возбудили три уголовных дела.

Глава региона призвал не снижать темпов работы после завершения месячника.

«Недобросовестные предприниматели торгуют «левой» водкой, подвергают жизнь граждан опасности, обворовывают бюджет, надо с этим активнее бороться», — отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона дал поручение распространять в Сети и средствах массовой информации сведения о торговых точках, в которых выявлены подобные факты.

«Надо доводить до пензенцев положение дел. Люди не пойдут в эти магазины, что будет побуждать собственника соблюдать нормы, вести деятельность законным образом», — пояснил губернатор.

Кроме того, Иван Белозерцев распорядился составить алгоритм взаимодействия между ведомствами при выявлении нарушения.

«Нужна системная работа — куда направляем данные, кого информируем, кто и какие меры должен предпринять. Потом проведем встречу с руководителями управлений и договоримся о совместной деятельности по разработанной «дорожной карте», — сказал он.