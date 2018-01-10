В Пензе машина чуть не перевернулась, съезжая с горы. ВИДЕО

Камера видеонаблюдения, установленная на одном из домов по улице Бекешской в Пензе, запечатлела опасные маневры автолюбителей.

Пользователь соцсети «Вконтакте» разместила запись в группе «Пенза.Live». На кадрах видно, как с крутого спуска съезжает черное авто, рядом с ним бегут двое мужчин. Следом с большой скоростью движется вторая машина. Ее водитель, чтобы избежать столкновения, пытается уйти влево. Однако автомобиль заносит на скользкой дороге, левый его борт подбрасывает.

Пользователи отмечают, что на этом участке часто случаются аварии. Подписчик группы Роман предложил поставить там знак или посыпать дорогу песком.

«Мало кто у нас проезжую часть посыпает песком вручную, а пускать туда машину небезопасно», — поделился мнением пользователь Илья.

Напомним, чуть больше месяца назад здесь же автомобиль без водителя скатился с горы, камера зафиксировала, как мужчина пытался догнать свое транспортное средство.