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Пензенец за захват заложниц в сауне получил условный срок

9 января в 17:04 1100 просмотров
, который 6 октября в нетрезвом виде незаконно удерживал двух девушек в сауне.

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В Пензе вынесли приговор мужчине, который 6 октября в нетрезвом виде незаконно удерживал двух девушек в сауне.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, у 32-летнего мужчины возник конфликт с администратором сауны, и он, зная, что в здании находится еще одна работница, запер их внутри.

Затем он достал из сумки сигнальный пистолет и охолощенный автомат АК. Пензенец направил оружие на девушек и запретил им покидать сауну без его разрешения. Чтобы пленницы не сбежали, он приковал их между собой наручниками. Помимо этого, мужчина демонстрировал им сувенирный штык-нож и макет ручной гранаты.

Девушек освободили сотрудники Росгвардии.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили два года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Фотография: Фото Олега Сысоева

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