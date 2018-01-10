Пензенец за захват заложниц в сауне получил условный срок

В Пензе вынесли приговор мужчине, который 6 октября в нетрезвом виде незаконно удерживал двух девушек в сауне.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, у 32-летнего мужчины возник конфликт с администратором сауны, и он, зная, что в здании находится еще одна работница, запер их внутри.

Затем он достал из сумки сигнальный пистолет и охолощенный автомат АК. Пензенец направил оружие на девушек и запретил им покидать сауну без его разрешения. Чтобы пленницы не сбежали, он приковал их между собой наручниками. Помимо этого, мужчина демонстрировал им сувенирный штык-нож и макет ручной гранаты.

Девушек освободили сотрудники Росгвардии.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначили два года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.