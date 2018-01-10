В Пензе пройдет юбилейная конференция SECON

16−17 марта в Пензе пройдет десятая конференция разработчиков программного обеспечения SECON'2018 (6+). Она ежегодно собирает более 1000 участников из регионов России и зарубежных стран.

Как сообщают организаторы, в этот раз конференция снова будет двухдневной. «Индустрия 4.0» — основная тема SECON'2018.

16 марта участники конференции обсудят, какие трансформации происходят в образовании, управлении персоналом, как влияет на развитие бизнеса применение искусственного интеллекта, машинного обучения, больших данных, технологий blockchain.

17 марта пройдет обсуждение новых трендов в технологиях и инструментах разработки программного обеспечения, методологии и управлении проектами. Новыми для программы этого дня станут две секции: «Дизайн и компьютерная графика» и «Космос».

Прием заявок на доклады и регистрация уже открыты. Дополнительную информацию можно получить, написав по адресу org@secon.ru.