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Саратовцы проедут на велосипедах 450 км по замерзшей Волге

9 января в 17:19 350 просмотров

Двое жителей города Саратова собираются отправиться в велоэкспедицию.

Как сообщает «СарБК», Андрей Родимцев и Александр Домбровский планируют проехать от Самары до Саратова по замерзшей реке. Всего им предстоит преодолеть 450 километров, экспедиция займет 12 дней.

С собой саратовцы возьмут снаряжение, которое поместят на сани и прикрепят их к велосипедам. Ночевать храбрецы планируют в палатках, еду готовить на газе.

Отправиться в путешествие они должны в конце февраля. Однако им могут помешать погодные условия, ведь для осуществления их замыслов должна замерзнуть река.

Ежедневно о своих приключениях саратовцы планируют отчитываться в интернете, где будут вести онлайн-дневник. Портал отмечает, что это не первое подобное путешествие, у молодых людей есть опыт подобных экспедиций на других реках.


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