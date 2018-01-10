Саратовцы проедут на велосипедах 450 км по замерзшей Волге

Как сообщает «СарБК», Андрей Родимцев и Александр Домбровский планируют проехать от Самары до Саратова по замерзшей реке. Всего им предстоит преодолеть 450 километров, экспедиция займет 12 дней.

С собой саратовцы возьмут снаряжение, которое поместят на сани и прикрепят их к велосипедам. Ночевать храбрецы планируют в палатках, еду готовить на газе.

Отправиться в путешествие они должны в конце февраля. Однако им могут помешать погодные условия, ведь для осуществления их замыслов должна замерзнуть река.

Ежедневно о своих приключениях саратовцы планируют отчитываться в интернете, где будут вести онлайн-дневник. Портал отмечает, что это не первое подобное путешествие, у молодых людей есть опыт подобных экспедиций на других реках.