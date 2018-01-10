Фермеры расскажут губернатору о своих проблемах

«Планируйте проведение этого мероприятия с моим участием в самое ближайшее время, учитывая запросы сельхозпроизводителей. От них необходимо получить предложения, какие волнующие их темы надо рассмотреть, какое содействие нужно оказать им на уровне правительства региона. Погодные условия диктуют изменение структуры посевных площадей, мы должны понимать, какие меры нам потребуется принимать в случае возникновения проблемных ситуаций — например, если погибнут озимые культуры», — сказал Иван Белозерцев.

Также глава региона поставил задачу обеспечить всестороннее сопровождение реализации агропромышленных проектов на территории Пензенской области. В частности, крупного инвестпроекта, осуществляемого группой компаний «Черкизово», сообщает пресс-центр регионального правительства.

Кроме того, губернатор поручил держать на контроле ход строительства агроплощадок на территории Нижнеломовского, Наровчатского и Сердобского районов.