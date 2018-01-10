Белозерцев проверил строительство школы в микрорайоне Шуист (видео)

Начало января не для всех было временем отдыха. На нескольких важных объектах Пензы трудились строители. На территории областной станции скорой медицинской помощи завершают работы по масштабной реконструкции здания. В микрорайоне Шуист идет капитальный ремонт отделений четвертой городской больницы, а рядом с ней возводят школу. Ход работ — под контролем городских и областных властей. Губернатор совершил объезд главных стройплощадок областного центра.

На улице Пионерской кипит работа, которая не прерывалась даже в новогодние праздники. До конца масштабной реконструкции здания областной станции скорой помощи осталось совсем чуть-чуть. Капитального ремонта не было 30 лет, а начали его в первой половине 2017-го при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В целом объект готов почти на 90%. Внутри здания на площади более 3000 квадратных метров разместятся единые диспетчерские службы, контакт-центры, центр медицины катастрофы и учебные классы. Осталось завершить ремонт полов и потолков, всю необходимую мебель и оборудование закупили. Торжественное открытие станции должно состояться в конце февраля.

Большая реконструкция еще одного медицинского учреждения идет в микрорайоне Шуист. В городской клинической больнице № 4 с 2017 года ремонтируют отделения, меняют проводку, коммуникации, окна и двери. Два отделения полностью готовы. Оценить качество ремонта, а также работу врачей больницы глава региона попросил пациентов.

В нескольких метрах от больницы № 4 возводят новую школу. Стройплощадку Иван Белозерцев также не оставил без внимания. Стоимость проекта — более 500 миллионов рублей. Учебное заведение рассчитано на 660 мест. Монолитные конструкции здания почти готовы.

Завершить строительство планируют к 15 августа. Губернатор посоветовал ускориться, чтобы точно успеть к новому учебному году, сообщает телеканал «Экспресс».