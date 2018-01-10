Работников завода в Нижнем Ломове планируют обеспечить жильем (видео)

В Нижнеломовском районе Пензенской области продолжается строительство завода по переработке мяса индейки. Производственные площадки должны ввести в эксплуатацию в конце февраля. Темпы работ на объекте в ходе рабочей поездки в район оценил губернатор Иван Белозерцев.

Строительство нового птицеперерабатывающего завода в Нижнеломовском районе выходит на финишную прямую. Он станет одним из крупнейших в Европе и не будет иметь аналогов по уровню технической оснащенности. В эксплуатацию производственные площадки введут в ближайшие два месяца, а в полную мощность они заработают в 2019-ом. Тогда же в сельскохозяйственном холдинге создадут еще полторы тысячи рабочих мест.

Серьезный инвестиционный проект позволит увеличить не только количество рабочих мест, но и налоговые поступления в региональный бюджет, поэтому строительство предприятия находится под личным контролем губернатора Ивана Белозерцева.

«Я был здесь три недели назад. За это время установлена большая часть линии, видно, что работают профессионалы — более 300 рабочих», — сказал он.

Группа компаний «Дамате» — лидер по производству мяса индейки в России. Работа нового завода позволит увеличить объемы до 155 тысяч тонн мяса в год и стать агрохолдингу третьим в Европе и десятым в мире.

«Мы пока говорим про 150 тысяч тонн за одну 10-часовую смену. Если же запускать вторую линию, то сможем делать и 300 тысяч. Выше, как говорится, только звезды», — сказал председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев.

Проект важен как с экономической, так и социальной точек зрения. Вместе с увеличением объемов производства перед руководством компании и Пензенского региона в приоритете еще одна задача — обеспечить работников жильем. На предприятии заняты жители из 11 районов области. Губернатор дал поручение главе Нижнеломовского района — продумать, какие площадки лучше подойдут для строительства домов, сообщает телеканал «Экспресс».