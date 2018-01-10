В Кузнецке прошел «Рождественский мотокросс» (видео)

В городе Кузнецке Пензенской области состоялся традиционный «Рождественский мотокросс». Гонщики соревновались на площадке, созданной на стадионе обувной фабрики. Организаторами праздничных заездов выступили местные энтузиасты и мотоциклетная федерация Пензенской области.

На «Рождественский мотокросс» в Кузнецк приехали гонщики из Пензы, Ульяновска, Саранска, Сызрани и Заречного. Самым младшим спортсменам — по шесть лет, самым старшим — 60. Соревнования открыли юные гонщики.

Соревнования были организованы фондом поддержки и развития мотоспорта в Кузнецке при содействии Федерации мотоциклетного спорта Пензенской области. Местом проведения «Рождественского мотокросса» стала площадка бывшего стадиона «Труд», который организаторы превратили в трассу для зимних гонок.

«Трасса находится в очень хорошем состоянии. Организация соревнований на уровне и спортсмены приезжают с удовольствием. Для проведения соревнований необходимо оборудование: флагштоки, флаги и таблички, которое выделяет мотоциклетная Федерация Пензенской области», — рассказала заслуженный тренер России, главный судья соревнований Валерий Шумилин.

Соревнования проводили в шести классах в зависимости от объема двигателей мотоциклов. В итоге победителями стали Вадим Посадский и Дмитрий Посадский из Кузнецка, а также Кирилл Лейман и Данила Романцов из Пензы, сообщает телеканал «Экспресс».