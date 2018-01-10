Пензенцев просят помочь вещами погорельцам из села Ленино (видео)

В селе Ленино Пензенского района пожилая семья осталась без крова. Их дом, в который люди вложили все сбережения, сгорел в одночасье в декабре 2017 года. Сейчас супруги Объедковы живут в сарае и готовы принять любую помощь.

Галина Семеновна лишь спустя несколько недель с момента пожара смогла зайти в родной дом. Женщина с болью вспоминает, что еще недавно было уютно и красиво. Теперь кругом чернота и невыносимый запах гари. Огонь разом лишил всего: имущества и крыши над головой.

«В одной из комнат была библиотека, книг тысяч семь или восемь. Дом из дерева, все сухое, поэтому так быстро загорелось, не успевали воду возить», — рассказала пострадавшая.

Беда пришла неожиданно. 11 декабря, когда все разошлись по своим делам, Галина Семеновна вернулась домой и заметила небольшой дымок из подвала.

«Ночью пилил дрова, а потом ушел и скорее всего, когда пилил, искра попала на опилки», — рассказал Виктор Объедков.

Пламя слишком быстро распространилось по дому, усилия спасателей были бессильны. Из вещей удалось вынести немного. Сейчас супруги живут в сарае. Благо надворные постройки удалось отстоять. Там, помимо сельхозтехники находятся коровы, свиньи, куры и овцы. На беду откликнулись в местном сельсовете.

«Изыскали возможности из резервного фонда, людям выдали одежду, теплые вещи: шубы, шапки, постельное белье, одежду и предметы первой необходимости. Также было предложено переехать в маневренный фонд, но они отказались», — прокомментировал глава администрации Ленинского сельского совета Пензенского района Сергей Мальцев.

Покидать родные места супруги не готовы. Планируют, что если будет возможность, то построят новый небольшой дом. Тот, кто неравнодушен к чужому горю, может помочь семье Объедковых. Сейчас они нуждаются в предметах быта. Финансовая помощь будет также не лишней, сообщает телеканал «Экспресс».