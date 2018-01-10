В России стали чаще выявлять небезопасные зарубежные продукты

Россельхознадзор выявил увеличение числа нарушений при импорте зарубежных продуктов. В частности, больше всего нареканий вызывали мясо и рыба.

Как «Известиям» сообщил представитель ведомства, в 2017 году было зафиксировано 799 случаев ввоза некондиционного товара общим весом 212,3 тыс. тонн — на 19% больше, чем в 2016-м.

Среди самых распространенных нарушений — поставка продукции с ненадлежащими микробиологическими показателями, в частности, с кишечной палочкой. В Россельхознадзоре эту ситуацию объяснили ослаблением контроля в странах-поставщиках. Больше всего небезопасной продукции поставляют из Бразилии, Китая, Индии, Марокко, Дании и Белоруссии.