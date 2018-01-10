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В Пензе осудили мошенника, который высылал по почте крупу вместо колонок

10 января в 09:20 422 просмотра
, которой обманул несколько жителей других городов.

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Мировой суд Первомайского района Пензы вынес приговор мужчине, которой обманул несколько жителей других городов.

По данным следствия, 27-летний житель Городищенского района снимал квартиру в областном центре. На одном из сайтов в интернете он размещал объявления о продаже музыкальной колонки, причем цена ее была очень привлекательна для потенциальных покупателей. Товар решили приобрести по почте несколько человек из разных городов. Однако мужчина положил им в посылки рис, гречку и книги вместо музыкального оборудования.

Потерпевшие так и не получили свой товар. За посылки они перевели деньги — всего 29700 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Кроме того, также через объявление в Сети он нашел женщину, которая сдавала в аренду игровое оборудование. Злоумышленник взял якобы на один день консоль, два геймпада, четыре диска с играми, кабель питания, но так и не вернул их. Через некоторое время потерпевшая обнаружила, что ее имущество продается в интернете.

Родственники женщины договорились о встрече с продавцом, но мужчина отправил на нее своего приятеля. В итоге имущество было опознано и товарища злоумышленника доставили в полицию.

В итоге жителю Городищенского района суд назначил наказание — 240 часов обязательных работ. Также удовлетворены иски потерпевших о возмещении ущерба на сумму 15 250 рублей.


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