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Пензенцев будут активнее информировать о медицинских услугах

10 января в 09:40 298 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил региональному минздраву активизировать разъяснительную и профилактическую работу.

«Наша главная задача — снижение смертности в регионе. Качественная диспансеризация — один из важных шагов в этом направлении. Проект, который мы реализуем совместно с федеральным кардиологическим центром, уже принес свои первые результаты в виде снижения показателей смертности от сердечных заболеваний. Эту работу нужно продолжать. Поле для деятельности широкое — ремонт больниц и поликлиник, подготовка медицинских кадров и повышение их квалификации. Нужно следить за изменением ситуации, не топтаться на месте, приглашать для проведения обучающих семинаров специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В то же время губернатор отметил, что жители региона сами должны следить за своим здоровьем, проходить осмотры. Задача медицинских работников — приучить население к регулярным посещениям лечебных заведений, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

«Нужно больше информировать население о возможностях регионального здравоохранения. Врачи должны больше выступать в СМИ — обучать людей, как сохранить здоровье, помогать выявить заболевания на ранней стадии, рассказывать о новом оборудовании, которым оснащены пензенские медицинские учреждения», — сказал губернатор.


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