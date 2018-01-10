РЕН ТВ показал лучший результат за последние 9 лет

РЕН ТВ продолжает рекордный прирост аудитории. В декабре он составил 5,91% (Россия, Все 25−54) — это лучший декабрьский результат телеканала с 2008 года.

Одним из лидеров месяца стала программа Игоря Прокопенко «Самые шокирующие гипотезы» (16+). Максимального результата она достигла 28 декабря: в этот день ее посмотрело 9,6% россиян. Также высокую долю показал документальный проект «Загадки человечества» (16+) с Олегом Шишкиным (8,9%, выпуск от 08.12.2017).

Без успехов не обошлись и «Новости» РЕН ТВ. Наибольшее внимание россиян привлекли выпуски 26 декабря (доля 9,4%) и 8 декабря (доля 9,2%) в 12.30.

Помимо лучшего декабрьского результата за последние девять лет в аудитории «Все 25−54», РЕН ТВ занял второе место в мужской аудитории 25−54 лет. В последнем месяце 2017 года с долей 8,3% РЕН ТВ уступил лишь Первому каналу.