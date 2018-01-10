Белозерцев занял 42 место в рейтинге влияния губернаторов

«Агентство политических и экономических коммуникаций» опубликовало рейтинг влияния губернаторов за декабрь. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вошел в топ-50.

По данным экспертов, губернатор Пензенской области набрал 5,03 балла и занял 42 место, он по-прежнему находится в группе глав регионов с сильным влиянием. По сравнению с ноябрем, Иван Белозерцев улучшил позиции на один пункт.

Возглавил список самых влиятельных глав мэр Москвы Сергей Собянин (7,50 баллов), аутсайдером стал губернатор Забайкальского края Наталья Жданова (2,40).

Среди глав других регионов Приволжского федерального округа Иван Белозерцев занял 11 место. Самое сильное влияние, по данным исследователей, — у главы Татартсана Рустама Минниханова (6,45).

Показатели влияния глав ПФО в декабре

Рейтинг основан на данных экспертного опроса, который проводился методом закрытого анкетирования. В июле в нем приняли участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.