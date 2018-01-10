Вам будет интересно
Наши новости
В Пензенской области планируют создать проект по лечению алкоголизма
В Пензе подготовят предложения по развитию малого бизнеса
В Пензе заработает зимний социальный марафон студотрядов
В Пензе разберутся, почему ряд домов исключили из программы капремонта
В автобусе «Саратов — Пенза» покалечили пьяного дебошира — очевидцы
Пензенцы в праздники совершили более 320 тысяч междугородных звонков
Марта Серебрякова заняла третье место в конкурсе «Новая звезда»
В Пензе пройдет детский литературный фестиваль
В Пензенской области женщину осудили за подделку подписей на выборах
У пензенцев нашли более 40 тыс заболеваний благодаря диспансеризации

В Пензенской области во время праздников родилось 193 ребенка

10 января в 10:45 288 просмотров
, появившихся на свет во время новогодних праздников на территории региона.

" data-title="В Пензенской области во время праздников родилось 193 ребенка — Пенза-пресс, рунет за день">

В министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали о младенцах, появившихся на свет во время новогодних праздников на территории региона.

С 1 по 8 января 2018 года в Пензенской области родилось 193 ребенка. 143 малыша появились на свет в перинатальном центре и городском родильном доме, 36 — в учреждениях родовспоможения области и 14 — в Заречном.

Напомним, первой в новогоднюю ночь родилась девочка.

«По прогнозам астрологов, дети, рожденные в Год собаки, вырастают очень ответственными, честными и верными долгу. Они всегда отвечают за свои поступки, поэтому им можно доверить руководство самыми крупными и сложными предприятиями и организациями», — отметили в пресс-службе регионального минздрава.

Фотография: http://health.pnzreg.ru/main_news/2018/01/9/15413193

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60