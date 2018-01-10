В Пензенской области во время праздников родилось 193 ребенка

В министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали о младенцах, появившихся на свет во время новогодних праздников на территории региона.

С 1 по 8 января 2018 года в Пензенской области родилось 193 ребенка. 143 малыша появились на свет в перинатальном центре и городском родильном доме, 36 — в учреждениях родовспоможения области и 14 — в Заречном.

Напомним, первой в новогоднюю ночь родилась девочка.

«По прогнозам астрологов, дети, рожденные в Год собаки, вырастают очень ответственными, честными и верными долгу. Они всегда отвечают за свои поступки, поэтому им можно доверить руководство самыми крупными и сложными предприятиями и организациями», — отметили в пресс-службе регионального минздрава.