У пензенцев нашли более 40 тыс заболеваний благодаря диспансеризации

В Пензенской области в 2017 году на 100% выполнили план диспансеризации. Свое здоровье проверили 230 808 человек.

Как показали итоги диспансеризации, основными причинами развития хронических неинфекционных заболеваний являются нерациональное питание (45%), низкая физическая активность (38%) и избыточная масса тела (37%). Эти факторы неразрывно связаны между собой, отмечает пресс-центр облправительства.

У жителей области обнаружили больше 40 тысяч заболеваний, среди которых — девять случаев туберкулеза, 650 случаев сахарного диабета, 939 новообразований, из них 608 злокачественных, и 10405 случаев болезней системы кровообращения.

Планируется, что в 2018 году диспансеризацию должны пройти 226 400 жителей региона 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997 годов рождения.