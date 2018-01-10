Марта Серебрякова заняла третье место в конкурсе «Новая звезда»

Артистка ГАУК ПО «Пензаконцерт» Марта Серебрякова, представлявшая Пензенскую область на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда» (6+), заняла третье место по итогам SMS-голосования.

Старт голосования был дан 5 января, отправлять SMS в поддержку пензенской исполнительницы можно было вплоть до 8 января. Марта Серебрякова набрала 7,15% голосов среди всех конкурсантов, таким образом, заняв третье место.

«Быть третьей — совсем не плохо! Спасибо вам, дорогие друзья, за такую колоссальную поддержку! Ура!» — написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пензенцы в комментариях поздравляют Марту Серебрякову с прекрасным результатом, отмечая, что оказаться в тройке лидеров по России — это большая победа.

«Рада за тебя и горжусь! Пенза давно слушает эти песни. Настала пора и стране послушать», — написала пользователь Вера.

«Марта, молодец! Все за тебя болели и переживали! Третье место — тоже хорошо. Ты все равно была лучше всех», — отметила Ольга.

Победителем Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» по результатам SMS-голосования телезрителей стал акапельный ансамбль Coffeetimeband (18,34% голосов). Жюри, в свою очередь, еще в финале конкурса выбрало своего победителя — коллектив «Ки? Туа!» из Москвы (1,16% голосов), который также занял первое место в музыкальном состязании.

Напомним, каким было выступление Марты Серебряковой в полуфинале конкурса:

О своем творческом пути, о том, каково это — расти в семье известных музыкантов и выступать на сцене с четырех лет, конкурируют ли пензенские исполнители друг с другом и как бороться со слухами, певица рассказала в ходе интервью с редактором авторских программ телеканала «Экспресс» Павлом Прохоренковым в рамках проекта «Концертник» (16+).