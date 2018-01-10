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Пензенцы в праздники совершили более 320 тысяч междугородных звонков

10 января в 11:53 204 просмотра
«Ростелекома» в Пензенской области с 30 декабря по 8 января совершили более 320 тысяч звонков в самые популярные города России и районные центры области.

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Абоненты «Ростелекома» в Пензенской области с 30 декабря по 8 января совершили более 320 тысяч звонков в самые популярные города России и районные центры области.

В первой пятерке направлений междугородной связи присутствуют Москва, Саратов, Саранск, Самара и Санкт-Петербург. В эти города пензенцы звонили более 37 тысяч раз. Самое большое количество телефонных разговоров зафиксировано между городами Пензенской области. Абсолютным лидером стал Кузнецк. С кузнечанами жители региона связывались более 103 тысяч раз. Далее по популярности следуют Каменка, Сердобск, Городище и Нижний Ломов. Суммарное количество звонков в эти внутриобластные направления составило более 286 тысяч.

«Компания обеспечила устойчивую работу сети связи в дни пиковых нагрузок — в период празднования Нового года и Рождества. Стационарная связь всегда отличалась своей стабильностью и, самое главное качеством соединения. Сейчас абоненты используют различные средства связи, но домашний телефон продолжает оставаться недорогой и востребованной услугой для общения с близкими людьми: родителями, детьми или друзьями», — рассказал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Самые длинные разговоры в новогодние праздники зафиксированы у абонентов, пользующихся опциями «Твоя страна» и тарифным планом «Безлимитная Россия». В рамках новогодней акции 31 декабря и 1 января «Ростелеком» обнулил стоимость местных и междугородных звонков в пакетах минут «Твоя страна 200» и «Твоя страна 500». Пользователи пакетов смогли бесплатно звонить с домашнего телефона по всей стране без ограничений по продолжительности разговоров.


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