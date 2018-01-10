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Скончался известный актер Михаил Державин

10 января в 12:24 164 просмотра

На 82-м году жизни скончался народный артист РСФСР Михаил Державин.

Как сообщает телеканал «360», Михаил Державин скончался после продолжительной болезни.

Артист окончил Театральное училище имени Щукина. В самом начале своей карьеры он работал в Московском театре имени Ленинского комсомола и в Театре на Малой Бронной. В 1968 году Михаил Державин перешел в Театр сатиры. Там он прослужил почти 50 лет. В Театре сатиры актер сыграл десятки ролей, помимо этого, вместе со своим другом Александром Ширвиндтом он часто готовил эстрадные номера.

Михаил Державин известен по работам в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки» (0+), «Бабник» (16+), «Моя морячка» (12+), «Жених из Майами» (16+), «Импотент» (16+) и «Старые клячи» (12+).


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