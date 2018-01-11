Мессенджеры и елка: как пензенцы провели новогодние каникулы

По данным филиала МТС, основная масса поздравлений была отправлена абонентами во вторую половину дня 31 декабря, как и в прошлом году. Сеть успешно справилась с повышенной нагрузкой. При этом вырос интернет-трафик за счет популярности контента с высокой нагрузкой — это ролики, видеозвонки и «прямые эфиры».

Однако простые голосовые вызовы также не утратили свою актуальность. В новогоднюю ночь пензенские абоненты МТС разговаривали по телефону в полтора раза дольше, чем в прошлом году. Отметим, что жители области были более общительны, нежели абоненты областного центра.

Самыми разговорчивыми оказались нижнеломовцы, а самыми интернет-активными стали жители Грабово; в этих населенных пунктах МТС в 2017 году установила дополнительное оборудование, сделав связь еще более надежной, а общение с близкими — комфортным и простым.

По данным МТС, самыми посещаемыми местами Пензы на новогодних каникулах стали ТРЦ «Ритэйл Парк» и Юбилейная площадь с расположенными рядом ККЗ «Пенза» и филармонией.

«Рост трафика, который мы видим, вполне закономерен — весь год мы активно развивали в регионе сеть, а в декабре снизили цены на пакеты трафика и минут, подготовив жителям Пензенской области не только новогодний подарок, но и возможность выгодно пользоваться услугами связи в новом году. Какой бы способ поздравить своих родных и близких ни выбрали наши абоненты, мы гарантируем, что все пожелания достигнут тех, кому они были предназначены», — сказал директор филиала МТС в Пензенской области Павел Плясенко.