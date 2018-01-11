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На ремонт онкодиспансера и горбольницы № 5 Пензы направят 12 млн руб

10 января в 15:06 630 просмотров

На ремонт медицинских учреждений Пензы направили деньги из резервного фонда президента.

11 миллионов 773 тысяч 700 рублей распределят между областным онкологическим диспансером и клинической больницей № 5, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Так, в онкологическом диспансере на базе гематологического отделения организуют специальный асептический блок, где специалисты получат возможность проводить один из самых эффективных методов лечения больных с гемобластозами — аутологичную трансплантацию костного мозга, для этого предусмотрено 6 миллионов 209 тысяч рублей.

В клинической больнице № 5 проведут капитальный ремонт. На эти цели направят 5 миллионов 564 тысячи 700 рублей.


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