На ремонт онкодиспансера и горбольницы № 5 Пензы направят 12 млн руб

На ремонт медицинских учреждений Пензы направили деньги из резервного фонда президента.

11 миллионов 773 тысяч 700 рублей распределят между областным онкологическим диспансером и клинической больницей № 5, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Так, в онкологическом диспансере на базе гематологического отделения организуют специальный асептический блок, где специалисты получат возможность проводить один из самых эффективных методов лечения больных с гемобластозами — аутологичную трансплантацию костного мозга, для этого предусмотрено 6 миллионов 209 тысяч рублей.

В клинической больнице № 5 проведут капитальный ремонт. На эти цели направят 5 миллионов 564 тысячи 700 рублей.