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Город Спутник приглашает пензенцев отпраздновать старый Новый год

10 января в 15:38 456 просмотров
«Термодом» приглашает в Город Спутник детей и их родителей на празднование старого Нового года (0+).

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14 января компания «Термодом» приглашает в Город Спутник детей и их родителей на празднование старого Нового года (0+).

Мероприятие состоится на фонтанной площади с 12.00 до 14.00. Ребят ждут веселые игры с аниматором, конкурсы и подарки.

Для пензенцев организуют бесплатный трансфер до набережной. Транспорт отправится в 11.00 от офиса продаж на проспекте Строителей, 82 — остановка «Аптека», в 11.30 он остановится на улице Московской, 107 и поедет в Город Спутник.

Для того чтобы попасть на бесплатный транспорт, необходимо предварительно записаться по телефону: 39−26−10 (с 8.00 до 17.00). Записаться можно до 15.00 пятницы, 12 января.

Стоит отметить, что компания «Термодом» регулярно устраивает подобные мероприятия. Город Спутник привлекает тысячи жителей Пензы и области

Узнать больше о предстоящих мероприятиях вы можете на сайте penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Термодом"

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