Мода на расписные рукава. Какие тату предпочитают пензенцы

Сколько татуированных жителей в Пензе, кто они и зачем им это украшение? Что происходит с кожей во время нанесения рисунка, какие изображения чаще всего выбирают, а с какими прощаются навсегда? Эти и другие вопросы корреспондент ИА «Пенза-Пресс» Светлана Ольховская задала тату-мастеру Алексею Фирстову , клиническому психологу Наталии Семенец , к. м.н., врачу-дерматовенерологу, косметологу Елене Больц .

Корреспондент: Совсем недавно татуированных людей по умолчанию относили к неформалам - бунтарям против общественных стереотипов. Как сейчас вы охарактеризуете ситуацию вокруг тату и ее носителей?

Алексей Фирстов (тату-мастер): В СССР было строго с татуировками — делались либо армейские, либо тюремные. «Вольных мастеров», которые накалывали тату «для души» не было, как и не существовало примеров качественных, красивых изображений.

После перестройки в России стали появляться зарубежные книги, журналы про тату. У меня до сих пор пара изданий хранится. Именно тогда тату-искусство стало возрождаться. Начали обучаться мастера, открываться первые тату-салоны.

К: Кого сейчас можно встретить в тату-салоне? Ваши клиенты — кто они?

А.Ф: Сейчас в салоне можно встретить разных людей, занимающихся разнообразной деятельностью. Среди желающих сделать тату есть студенты, люди за 30, за 60 лет. Порой приходит взрослый дяденька и признается, что в его молодости этого не было. Он не мог найти качественных мастеров, времени, заботы другие были. А сейчас созрел.

К: Значит, возрастных рамок для тату не существует?

А.Ф.: Существуют. В нашем салоне это одно из правил: до 18 лет татуировки мы не накалываем. Здесь — несколько причин. Первая — физиологическая, так как до 18 лет человек растет. Наколотое в 13−14 лет через три-четыре года может деформироваться.

Вторая причина — психологическая. Не каждый в 13−14 лет отдает отчет о том, что он хочет изобразить на своем теле и зачем, какой посыл несет рисунок. Есть клиенты, которые и в 30 лет не могут определиться, но это уже другая тема. На мой взгляд, самый оптимальный возраст — 21 год.

К: Наталия, а есть какие-то психологические аспекты: кто и зачем чаще всего хочет набить татуировку?

Наталия Семенец (клинический психолог): С точки зрения психологии, татуировка — это некий символ, который является источником информации о носителе и причинах ее появления. Мотиваций нанесения изображений на тело множество, и все они тем или иным образом связаны с личностью обладателя и его психологическим состоянием.

Очень часто люди делают декоративные татуировки, чтобы «украсить» себя или выделиться, придать себе некую уникальность, оригинальность. Чаще всего такой вид тату наносят люди молодого возраста. В период возрастного кризиса они нуждаются в том, чтобы заявить о себе, обратить на себя внимание. Нередки случаи, когда такой рисунок через некоторое время удаляется из-за смены ценностей.

В среднем возрасте татуировка может говорить о принадлежности человека к какой-либо группе (влюбленные, женатые, разведенные) или демонстрации верности своим кумирам, идеалам, ценностям.

Для некоторых людей татуировки могут иметь защитный характер. В данном случае имеется в виду психологическая защита обладателя, так как нанесенный рисунок помогает быть более уверенным в себе. В некоторых кругах татуировка может служить показателем статуса, например, в тюрьме.

В пожилом возрасте татуировки делаются, чтобы наверстать упущенное. В любом случае, истинную причину нанесения рисунка на свое тело вам сможет поведать лишь сам обладатель этого изображения.

К: Алексей, а какие рисунки сейчас пользуются большей популярностью? Есть ли такое понятие как «хит сезона»?

А.Ф.: Несколько черных птичек, иероглифы, небольшие изречения, знак бесконечности — небольшие тату популярны больше. Хотя сейчас каждый стремится к индивидуальности. Это радует. Любой рисунок лет через семь тускнеет, морально устаревает. Поэтому лучше делать серьезные вещи, красивые, которые будут радовать долгие годы.

К: Алексей, расскажите, почему некоторые приходят в салон по два раза в месяц и никак не могут остановиться?

А.Ф.: Если есть одна татуировка, на появление остальных смотришь проще. Обычно над первым тату думают дольше. Тут главное — начать (смеется). Истории бывают разные. Кто-то начинает с маленького рисунка и думает, что больше не придет. А через какое-то время понимает, что картинка незаконченная. И следует продолжение.

Кто-то изначально знает, что хочет большую работу. Это может быть «рукав» [рисунок от кисти руки и почти до шеи], спина, нога или все одновременно. Такая работа может растянуться на долгое время.

Множественные тату, покрывающие все тело, лицо, чаще встречаются у медийных персон. Это эпатаж, пиар, способ заработка. За время работы я еще ни разу не встречал полностью наколотого человека. А хотел бы (смеется).

Во множественных татуировках я не вижу ничего плохого. Мой партнер, еще один мастер из нашего салона, имеет татуировки на лице. И представить его без них уже сложно. Конечно, не каждый человек может себе это позволить. Не нужно забывать, что человек с тату не перестает быть человеком!

К: Получается, судить о человеке по его татуировке нельзя?

А.Ф.: Совершенно верно. Не пообщавшись и не поняв самого человека, определить, почему и зачем у него на запястье наколота ушастая морда спаниеля, изречение, знак бесконечности, нельзя. Смысл татуировки понятен только носителю.

К: Елена, расскажите, что во время нанесения татуировки происходит с кожей?

Елена Больц (к.м.н., врач-дерматовенеролог, косметолог): В процессе нанесения тату в коже запускается воспалительная реакция на механическую травму иглой и на введение в нее чужеродного вещества. При проведении процедуры в стерильных условиях воспаление носит асептический характер и при адекватной реакции организма стихает в течение двух-трех недель.

К.: А бывает и неадекватная реакция?

Е.Б.: Бывает. При наличии сенсибилизации [сенсибилизация — время между первым контактом с раздражителем и возникновением к нему повышенной чувствительности] организма к компонентам краски, воспаление может перерасти в аллергическое с последующим развитием дерматита и экзематизации. При занесении инфекции развивается воспалительная реакция.

К: После нанесения татуировка требует какого-то ухода? Или «наколол и забыл»?

Е.Б.: Если вы приняли решение и украсили свое тело татуировкой, будьте готовы ухаживать за ней. Сразу после процедуры вам понадобятся различные эпителизирующие, ранозаживляющие средства. До полного заживления запрещается травмировать, натирать место рисунка, загорать, посещать бани, сауны, бассейны, чтобы не занести инфекцию и не спровоцировать формирование келоидного рубца.

В отдаленном периоде бывает такое, что кожа с рисунком не любит ультрафиолетового облучения из-за красителей, обладающих фотосенсибилизирующими свойствами, также встречаются перекрестные аллергические реакции с некоторыми косметическими средствами и анальгетиками. Поэтому старайтесь не подвергать татуировку воздействию прямых солнечных лучей, не наносите на рисунок различные крема и аккуратнее принимать обезболивающие средства, особенно в первое время.

К: Бытует мнение, что татуировки являются причиной заболевания рака кожи. Так ли это?

Е.Б.: Этот вопрос можно услышать, чаще всего от тех, кто только раздумывает о тату.

По данным литературы, нет четкой связи между татуировкой и развитием кожных злокачественных новообразований. Известно, что красители, которыми наносится рисунок, содержат соли тяжелых металлов. Они могут вызывать повышенную чувствительность к ультрафиолету, следствием которой являются частые ожоги на месте рисунка. Они, в свою очередь, могут провоцировать развитие злокачественных кожных заболеваний.

Также во время татуировки можно повредить пигментный невус [невус -это доброкачественное образование на коже, которое может быть врожденным либо появившимся на определенном этапе жизни, в обычной жизни такие опухоли чаще называют родинками либо родимыми пятнами], что может спровоцировать его перерождение в меланому.

Кроме того, татуировка может маскировать начавшийся процесс малигнизации в невусе, что приведет к несвоевременной, поздней диагностике заболевания. В связи с тем, что в последние годы выросла заболеваемость меланомой так же, как и частота нанесения татуировок, то эти два явления, скорее всего, стали чаще совпадать.

Мне бы хотелось сделать акцент на том, что все чаще и чаще люди стали обращаться за удалением татуировок. И не всегда эти тату 10−20 летней давности, наиболее часто обращаются именно те, которые набили рисунок один-два года назад. Поэтому желательно несколько раз подумать, прежде чем делать такое украшение, ведь удалить татуировку намного сложнее, дороже и дольше, чем сделать, идя на поводу у сиюминутного желания.

К: Алексей, раз мы заговорили об удалении тату, расскажите, какая самая распространенная причина?

А.Ф.: Единой причины нет. Их существует множество: некачественное первое тату, рисунок устарел, кто-то ушел в религию и росписи на теле недопустимы, у кого-то возникли проблемы с работой и т. д.

Существует два варианта удаления. Первый — тату полностью удаляется с помощью лазера, второй вариант — поверх старой картинки наносится новая. Процесс выведения довольно длительный, не у всех хватает терпения. Выводить лазером больнее.

К: Приходилось удалять свои работы?

А.Ф.: К сожалению, да. Сейчас двум клиентам выводим имена бывших жен (смеется). Это еще раз доказывает, что прежде чем сделать тату, надо очень хорошо подумать: готов ты это «носить» или нет.

К: Были ли случаи, когда вы вообще отговаривали человека делать тату?

А.Ф: Перед началом работы всегда проводится беседа: обсуждается рисунок, его размер, местоположение. Уже во время разговора легко определить, как настроен человек — на долгое ношение или нет. Но, случаи были. Всякие глупости из разряда: «Я люблю Машу».

Лучше делать серьезные, постоянные вещи: темы родителей, детей. Любимые девушки, жены — весьма непостоянная тема. Очень часто исправляем такие любовные тату.

От автора. Лично для меня, наличие или отсутствие рисунка на человеке не играет никакой роли — «лишь бы человек хороший был». Я поняла, что татуировки стоит разделять не по форме, цвету и месторасположению на теле, а по категориям: «для себя», «ради денег» и «дань моде».

Последняя категория, как мне кажется, опаснее всего. Согласитесь, можно ли ожидать, что любимые джинсы, рубашку, платье вы будете носить до конца своих дней? Конечно, нет! Стили, фасоны и цвета меняются. Как и всякая мода, со временем татуировка может утратить свою популярность. К тому же то, что ты считаешь классным в 16 лет, в 40 лет таким не покажется.

Поэтому при принятии решения о нанесении тату нужно руководствоваться не только мимолетным увлечением, а подходить к вопросу со знанием всех аспектов.

Светлана Ольховская