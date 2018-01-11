Маршрутчикам Пензы разрешили высаживать пассажиров вне остановок

В администрации Пензы поставили точку в споре о том, могут ли маршрутки высаживать пассажиров вне остановок общественного транспорта.

Поводом для разбирательства стало обращение, которое поступило в администрацию города.

«Обращение поступило по вопросу основания осуществления остановки автобусами малого класса в районе улицы Лермонтова, 5 около здания Пензенского областного медицинского колледжа», — сообщает пресс-служба мэрии.

В реестре остановочных пунктов маршрутов общественного транспорта данное место не значится. Однако в мэрии пояснили, что согласно закону, маршрутки могут осуществлять посадку и высадку людей в любом месте, не запрещенном Правилами дорожного движения.