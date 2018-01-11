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В Пензе стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников

10 января в 15:59 390 просмотров
(12+) стартует в пензенском институте регионального развития 11 января. В нем примут участие более 1000 учащихся восьмых-девятых классов.

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Региональный этап всероссийской олимпиады школьников (12+) стартует в пензенском институте регионального развития 11 января. В нем примут участие более 1000 учащихся восьмых-девятых классов.

Первым испытанием станет французский язык, за победу будут бороться 14 школьников. 11 января учеников ждут письменные испытания, а 12 января — устная часть, сообщает пресс-центр областного правительства.

Следующим предметом будет право, его 13 января будут сдавать 36 учащихся.

Победители и призеры всероссйиской олимпиады школьников получат премию президента РФ, 100 баллов по профильному предмету и преимущества при поступлении в вуз. По итогам олимпиады 2017 года 10 пензенских учащихся стали победителями и призерами.


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