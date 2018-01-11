Мастерская Бреусова потребовала от мэрии 12 млн руб

«Персональная творческая мастерская под руководством А. А. Бреусова» выполнила работы по планировке двух районов Пензы, однако деньги за работу от администрации так и не получила. С требованием заплатить 12,3 млн рублей организация обратилась в арбитражный суд.

Согласно материалам дела, деньги общество с ограниченной ответственностью требовало в качестве оплаты работ, выполненных по контрактам от 7 и 10 ноября 2014 года. Речь идет о разработке проекта планировки территории Северо-Восточного (8 407 600 рублей) и Юго-Восточного планировочных районов (3 963 557 рублей).

25 декабря 2014 года проекты были сданы, представители администрации подписали акты приема-передачи работ, однако потом обнаружили недостатки, которые не позволяли использовать проекты. Архитекторов попросили устранить их, но они этого не сделали.

25 сентября 2015 года администрация обратилась в арбитражный суд с иском о расторжении контрактов. 14 марта 2016 год суд удовлетворил требования.

Несмотря на это, в мастерской решили все же получить деньги за проделанную работу и 11 декабря 2017 года подали иск с требованием заплатить 12 371 157 рублей. Однако суд постановил, что раз обязательства по контрактам не исполнены, то и оснований для оплаты нет. В иске мастерской отказали и потребовали заплатить госпошлину 84 856 рублей.