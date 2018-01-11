Пензенская область входит в группу субъектов-лидеров по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) в системе ГИС «Меркурий».

В Пензенской области оформлено 244 тысячи документов в электронном виде, в Волгоградской области оформили 258 тысяч документов, в Саратовской области — 199 тысяч, в Оренбургской области — 167 тысяч, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Также регион вошел в группу лидеров, где в декабре было оформлено более 200 эВСД на 1000 населения.

Сейчас на территории Пензенской области продолжается работа по внедрению электронной ветеринарной сертификации при перемещении животноводческой продукции и оформлению ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде.